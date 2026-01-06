06.01.2026 06:31:28

AMIYAKI TEI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AMIYAKI TEI äußerte sich am 05.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,98 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 17,96 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,48 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMIYAKI TEI einen Umsatz von 8,55 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX kommen kaum vom Fleck -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Dienstag seitwärts. Die Märkte in Fernost weisen grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen