06.01.2026 06:31:28
AMIYAKI TEI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
AMIYAKI TEI äußerte sich am 05.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 13,98 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 17,96 JPY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,48 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMIYAKI TEI einen Umsatz von 8,55 Milliarden JPY eingefahren.
