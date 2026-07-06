AMIYAKI TEI: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AMIYAKI TEI lud am 03.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15,02 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 13,29 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,10 Prozent auf 9,89 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at