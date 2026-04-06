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06.04.2026 06:31:29
AMIYAKI TEI stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
AMIYAKI TEI hat am 03.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 21,54 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 26,64 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,10 Milliarden JPY – ein Plus von 9,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMIYAKI TEI 9,20 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 61,84 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 84,50 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,73 Prozent auf 37,71 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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