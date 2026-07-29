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29.07.2026 06:31:29
Amkor Technology gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Amkor Technology hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,70 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,220 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,90 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,51 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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