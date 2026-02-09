Amkor Technology Aktie

Amkor Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 911648 / ISIN: US0316521006

09.02.2026 23:01:13

Amkor Technology Inc. Reveals Increase In Q4 Income

(RTTNews) - Amkor Technology Inc. (AMKR) reported a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line totaled $171.76 million, or $0.69 per share. This compares with $105.64 million, or $0.43 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 16.0% to $1.88 billion from $1.62 billion last year.

Amkor Technology Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $171.76 Mln. vs. $105.64 Mln. last year. -EPS: $0.69 vs. $0.43 last year. -Revenue: $1.88 Bln vs. $1.62 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.18 To $ 0.28 Next quarter revenue guidance: $ 1.60 B To $ 1.70 B

Nachrichten zu Amkor Technology Inc.

