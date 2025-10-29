Amkor Technology informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Amkor Technology hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,490 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,99 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,86 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

