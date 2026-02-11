11.02.2026 06:31:28

Amkor Technology präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Amkor Technology stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amkor Technology ein EPS von 0,430 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Amkor Technology im vergangenen Quartal 1,89 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amkor Technology 1,63 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,50 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Amkor Technology ein Gewinn pro Aktie von 1,43 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Amkor Technology im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,71 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 6,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

