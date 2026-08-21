Amlogic (Shanghai) A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Amlogic (Shanghai) A hat am 19.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,04 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,730 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,50 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1,80 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at