Amlogic (Shanghai) A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Amlogic (Shanghai) A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Amlogic (Shanghai) A 0,550 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 1,72 Milliarden CNY gegenüber 1,29 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,08 CNY. Im letzten Jahr hatte Amlogic (Shanghai) A einen Gewinn von 1,97 CNY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,84 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,79 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 5,92 Milliarden CNY im Vorjahr.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 2,40 CNY je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 7,15 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at