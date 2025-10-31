Amlogic (Shanghai) A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Amlogic (Shanghai) A hat am 30.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Amlogic (Shanghai) A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,48 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,550 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 1,74 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,62 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

