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30.04.2026 06:31:29
Amlogic (Shanghai) A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Amlogic (Shanghai) A lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Amlogic (Shanghai) A 0,450 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Amlogic (Shanghai) A 1,90 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,53 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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