AMMB gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AMMB gab am 18.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,16 MYR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,160 MYR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Beim Umsatz wurden 2,28 Milliarden MYR gegenüber 2,16 Milliarden MYR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at