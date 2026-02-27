AMMB hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

AMMB hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,16 MYR gegenüber 0,150 MYR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMMB in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,17 Milliarden MYR im Vergleich zu 2,23 Milliarden MYR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at