AMMB hat am 26.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 MYR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,160 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat AMMB im vergangenen Quartal 2,23 Milliarden MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMMB 2,08 Milliarden MYR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at