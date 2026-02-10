AMMO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

AMMO hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 54,13 Prozent auf 13,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at