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24.06.2026 06:31:29
AMMO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
AMMO äußerte sich am 22.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,050 USD. Im Vorjahr waren -1,140 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 51,13 Millionen USD, während im Vorjahr 49,40 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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