AMMO hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AMMO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 12,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at