AMMO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AMMO hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMMO -0,110 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 12,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 61,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at