AMMO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

AMMO lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 11,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at