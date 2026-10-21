Ammoun Investment Company: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ammoun Investment Company präsentierte in der am 19.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Umsatz wurde auf 0,2 Millionen JOD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,2 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at