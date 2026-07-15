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15.07.2026 06:31:29
Ammoun Investment Company präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ammoun Investment Company hat am 13.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 JOD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 JOD ebenfalls auf diesem Niveau.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ammoun Investment Company in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen JOD. Im Vorjahresviertel waren 0,2 Millionen JOD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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