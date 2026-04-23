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23.04.2026 06:31:29
Ammoun Investment Company: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Ammoun Investment Company hat am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 JOD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ammoun Investment Company -0,020 JOD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,0 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen JOD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,1 Millionen JOD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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