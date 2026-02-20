AMN Healthcare Services Aktie
WKN: 798185 / ISIN: US0017441017
|
20.02.2026 02:57:19
AMN Healthcare Services Inc. Q4 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for AMN Healthcare Services Inc. (AMN):
Earnings: -$7.69 million in Q4 vs. -$187.53 million in the same period last year. EPS: -$0.20 in Q4 vs. -$4.90 in the same period last year. Excluding items, AMN Healthcare Services Inc. reported adjusted earnings of $8.56 million or $0.22 per share for the period.
Revenue: $748.23 million in Q4 vs. $734.71 million in the same period last year.
