Amneal Pharma Gains FDA Approval For Lanreotide Injection

(RTTNews) - Amneal Pharmaceuticals Inc. (AMRX) announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has approved its lanreotide injection, 120 mg/0.5 mL, supplied in a sterile, single-dose prefilled syringe. The product is a reference to SOMATULINE Depot and is set for immediate launch in the United States.

The FDA also granted the product Competitive Generic Therapy (CGT) designation, a status intended to encourage the development and market entry of generic medicines with limited competition.

According to IQVIA data, U.S. annual sales of SOMATULINE Depot totaled $983 million for the 12 months ended July 2026.

Lanreotide Injection is indicated for the treatment of acromegaly, advanced gastro-enteropancreatic neuroendocrine tumors (GEP-NETs), and carcinoid syndrome. It helps control hormone levels in acromegaly, improves progression-free survival in eligible GEP-NET patients, and reduces the need for rescue therapy in patients with carcinoid syndrome.

AMRX closed Friday's regular trading at $18.71 up $0.43 or 2.35%. In the after-hours trading, the stock further gained $0.47 or 2.51%.

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