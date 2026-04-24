Amneal Pharmaceuticals A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Amneal Pharmaceuticals A hat am 22.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 723,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 695,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at