Amneal Pharmaceuticals A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Amneal Pharmaceuticals A hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,100 USD je Aktie vermeldet.

Amneal Pharmaceuticals A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 814,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 730,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,220 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Amneal Pharmaceuticals A ein EPS von -0,380 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8,05 Prozent auf 3,02 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

