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04.11.2026 06:31:28
Amneal Pharmaceuticals A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Amneal Pharmaceuticals A lud am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 862,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 784,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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