Amneal Pharmaceuticals, Inc. Q2 Profit Advances

(RTTNews) - Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX) released earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $57.66 million, or $0.18 per share. This compares with $22.42 million, or $0.07 per share, last year.

Excluding items, Amneal Pharmaceuticals, Inc. reported adjusted earnings of $98.71 million or $0.30 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 9.9% to $796.20 million from $724.51 million last year.

Amneal Pharmaceuticals, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $57.66 Mln. vs. $22.42 Mln. last year. -EPS: $0.18 vs. $0.07 last year. -Revenue: $796.20 Mln vs. $724.51 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.96 To $ 1.06 Full year revenue guidance: $ 3.10 B To $ 3.20 B