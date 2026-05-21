|
21.05.2026 06:31:29
Amnode Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Amnode Registered gab am 19.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,15 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,580 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Amnode Registered im vergangenen Quartal 12,8 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amnode Registered 13,7 Millionen SEK umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!