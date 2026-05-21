Amnode Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Amnode Registered gab am 19.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,15 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,580 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Amnode Registered im vergangenen Quartal 12,8 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amnode Registered 13,7 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at