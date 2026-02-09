Amnode Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Amnode Registered lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,12 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Amnode Registered ein Ergebnis je Aktie von -1,050 SEK vermeldet.

Der Umsatz lag bei 12,4 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 22,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,410 SEK. Im Vorjahr hatten -2,060 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 29,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 50,51 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 71,61 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at