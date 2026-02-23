OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
23.02.2026 13:44:00
Amoklauf in Kanada: OpenAI hatte Hinweise auf mögliche Gefahr durch Täterin
In Kanada hat eine Transfrau acht Menschen getötet. Monate davor hat sie alarmierende Anfragen an ChatGPT gestellt, die bei OpenAI diskutiert wurden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu OpenAI
Analysen zu OpenAI
