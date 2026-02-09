AMOREPACIFIC Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AMOREPACIFIC Group hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 34,13 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -72,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,43 Prozent auf 1 255,21 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1 179,36 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1436,55 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte AMOREPACIFIC Group ein EPS von 2786,00 KRW je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8,53 Prozent auf 4 623,20 Milliarden KRW aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4 259,89 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at