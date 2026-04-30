AMOREPACIFIC Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AMOREPACIFIC Group hat am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 674,80 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 650,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1 222,74 Milliarden KRW – ein Plus von 4,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMOREPACIFIC Group 1 164,75 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at