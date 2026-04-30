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30.04.2026 06:31:29
AMOREPACIFIC Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
AMOREPACIFIC Group gab am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 674,80 KRW. Im Vorjahresviertel waren 648,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 1 222,74 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 4,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 164,75 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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