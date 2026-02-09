AMOREPACIFIC Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

AMOREPACIFIC Group hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 34,13 KRW, nach -76,700 KRW im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat AMOREPACIFIC Group im vergangenen Quartal 1 255,21 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMOREPACIFIC Group 1 179,36 Milliarden KRW umsetzen können.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1436,55 KRW gegenüber 2781,91 KRW im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4 623,20 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 4 259,89 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at