AMOREPACIFIC Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AMOREPACIFIC Group präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 34,13 KRW gegenüber -72,000 KRW im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1 255,21 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 1 179,36 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1436,55 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2782,00 KRW je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8,53 Prozent auf 4 623,20 Milliarden KRW aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4 259,89 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at