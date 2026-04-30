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30.04.2026 06:31:29
AMOREPACIFIC Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
AMOREPACIFIC Group veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 674,80 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMOREPACIFIC Group 711,32 KRW je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,98 Prozent auf 1 222,74 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 164,75 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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