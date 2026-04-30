30.04.2026 06:31:29

Amorepacific hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Amorepacific hat am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1571,92 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1606,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amorepacific in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 135,76 Milliarden KRW im Vergleich zu 1 067,51 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 1866,80 KRW hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1 129,86 Milliarden KRW erwartet.

Redaktion finanzen.at

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