30.04.2026 06:31:29

Amorepacific hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Amorepacific hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 1571,92 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amorepacific 1607,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1 135,76 Milliarden KRW – ein Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amorepacific 1 067,51 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1866,80 KRW geschätzt. Der Umsatz war auf 1 129,86 Milliarden KRW geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 KW 18: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
07:27 April 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.04.26 April 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen