Amorepacific hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Amorepacific hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 1571,92 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amorepacific 1607,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1 135,76 Milliarden KRW – ein Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amorepacific 1 067,51 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1866,80 KRW geschätzt. Der Umsatz war auf 1 129,86 Milliarden KRW geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at