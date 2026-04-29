|
29.04.2026 05:47:02
Amorepacific Q1 Operating Profit Rises; Revenue Up 6.4%
(RTTNews) - Amorepacific (090435.KS, 090430.KS) reported first quarter net income of 113.0 billion Korean won, a decline of 5.0% from a year ago. Operating profit for the first quarter was 126.7 billion won, an increase of 7.6% from prior year.
First quarter revenue was 1.14 trillion won, compared to 1.07 trillion won, last year, up 6.4%. Domestic revenue increased 8.5% driven by growth channels. Overseas revenue increased 5.8%, led by key regions including Western markets, Japan, and APAC.
Shares of Amorepacific are trading at 1,38,250 won, down 5.44%.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed und Tech-Bilanzen: ATX schlussendlich deutlich fester -- DAX geht schwächer aus dem Handel -- Chinas Börsen schließen im Plus - Nikkei ruht feiertagsbedingt
Der heimische Markt verbuchte am Mittwoch Gewinne, wohingegen sich der deutsche Leitindex abwärts bewegte. An den chinesischen Börsen ging es zur Wochenmitte nach oben. Der Handel in Japan ruhte derweil feiertagsbedingt.