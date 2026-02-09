|
Amorepacific stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Amorepacific hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 334,57 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Amorepacific -789,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1 163,38 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1 091,70 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 894,88 KRW prognostiziert, während der Umsatz bei 1 135,96 Milliarden KRW erwartet worden war.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3413,18 KRW. Im Vorjahr hatte Amorepacific 8606,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Amorepacific 4 252,80 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3 885,11 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4187,63 KRW gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 4 224,88 Milliarden KRW geschätzt.
Redaktion finanzen.at
