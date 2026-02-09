Amorepacific stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Amorepacific präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 334,57 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amorepacific ein EPS von -791,000 KRW je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Amorepacific 1 163,38 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1 091,70 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 894,88 KRW prognostiziert, während sie den Umsatz bei 1 135,96 Milliarden KRW gesehen hatten.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3413,18 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8601,00 KRW je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4 252,80 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 3 885,11 Milliarden KRW im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4181,64 KRW geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 4 225,93 Milliarden KRW taxiert.

Redaktion finanzen.at