09.02.2026 06:31:29

Amorepacific stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Amorepacific präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 334,57 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amorepacific ein EPS von -791,000 KRW je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Amorepacific 1 163,38 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1 091,70 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 894,88 KRW prognostiziert, während sie den Umsatz bei 1 135,96 Milliarden KRW gesehen hatten.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3413,18 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8601,00 KRW je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4 252,80 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 3 885,11 Milliarden KRW im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4181,64 KRW geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 4 225,93 Milliarden KRW taxiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen