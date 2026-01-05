Manchester United Aktie
WKN DE: A1J2MK / ISIN: KYG5784H1065
|Veränderung
|
05.01.2026 21:44:00
Amorim nicht mehr Trainer von Manchester United - Aktie stabil
Nach dem 1:1 gegen Leeds am Sonntag und nur einem Sieg und drei Remis aus den vergangenen fünf Ligapartien musste Amorim gehen. Zudem wurden zunehmende Spannungen zwischen dem 40-Jährigen und der Clubführung offensichtlich. Er kritisierte etwa Einmischungen von hochrangigen United-Persönlichkeiten in seine Arbeit, die er anderswo nicht tolerieren würde. "Ich möchte nur sagen, dass ich hierhergekommen bin, um Manager zu sein, nicht um Trainer zu sein", wurde er nach dem Unentschieden gegen Leeds zitiert.
Im vergangenen Jahr hatte Amorim den Club noch ins Finale der Europa League geführt. Dort unterlag seine Mannschaft allerdings in einem englischen Duell Tottenham Hotspur mit 0:1.
Seit mehreren Jahren will der Traditionsclub wieder an einstige Erfolgszeiten anknüpfen. Doch seit dem Weggang des legendären Coaches Sir Alex Ferguson im Jahr 2013 scheiterten viele Trainer an der Mission, den Club langfristig an der Spitze zu etablieren. Dazu zählte auch Ralf Rangnick, der United zwischen Dezember 2021 und Mai 2022 betreut hatte. Seit der vergangenen Saison teilte sich Manchester United den Status als Rekordmeister mit dem FC Liverpool, der ebenfalls 20-mal den Titel holte.
Am Montag notiert die Manchester United-Aktie an der NYSE zeitweise 0,82 Prozent fester bei 15,91 US-Dollar.
