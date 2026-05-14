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14.05.2026 06:31:29
Amot Investments legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Amot Investments hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,340 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 308,1 Millionen ILS vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 295,6 Millionen ILS in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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