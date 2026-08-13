Amot Investments öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Amot Investments hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,630 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 307,7 Millionen ILS gegenüber 295,3 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at