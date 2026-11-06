Amot Investments stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Amot Investments hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,22 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amot Investments 0,210 ILS je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 299,5 Millionen ILS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 305,0 Millionen ILS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at