12.02.2026 06:31:29
Amot Investments: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Amot Investments veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Amot Investments hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,540 ILS je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Amot Investments im vergangenen Quartal 302,2 Millionen ILS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amot Investments 298,3 Millionen ILS umsetzen können.
In Sachen EPS wurden 1,62 ILS je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amot Investments 1,95 ILS je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,24 Prozent auf 1,19 Milliarden ILS aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,17 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.
