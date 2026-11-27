Ampco-Pittsburgh CorpShs Aktie
WKN: 852259 / ISIN: US0320371034
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27.11.2026 22:27:51
Ampco-Pittsburgh: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 10, 2026, Ampco-Pittsburgh (NYSE:AP) reported $111.7 million in net sales. The industrial equipment manufacturer generated operational cash flow, allowing it to pay down debt faster than planned. Three takeaways from the call highlight how management is positioning the company for profitable growth.
Improving customer payment terms freed up cash, letting management reduce debt ahead of schedule. The company lowered its debt by $13.3 million year-to-date, surpassing its original full-year target of $8 million to $10 million.
Customer commitments are expanding across industrial end markets, supporting future revenue. Demand for gas turbine equipment and nuclear heat exchangers drove $31 million in new orders in October, on top of a total backlog, or unfulfilled customer contracts, of $379.5 million.
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