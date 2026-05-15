Ampco-Pittsburgh gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ampco-Pittsburgh hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 108,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ampco-Pittsburgh 104,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at