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13.08.2026 06:31:29
Ampco-Pittsburgh gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Ampco-Pittsburgh gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD gegenüber -0,360 USD im Vorjahresquartal.
Mit einem Umsatz von 102,9 Millionen USD, gegenüber 113,1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,00 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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