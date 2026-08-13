Ampco-Pittsburgh gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ampco-Pittsburgh gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD gegenüber -0,360 USD im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 102,9 Millionen USD, gegenüber 113,1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,00 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at